Koronavirüs hangi hastanede? Hangi hastaneler karantinaya alındı? Çapa, Cerrahpaşa, Şişli Etfal gibi hastanelerle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından hangi hastaneler karantinaya alındı sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'de 1 kişide koronavirüs görüldüğü resmi ağızlardan açıklandı. Vatandaşların 14 gün kuralına ve el temizliğine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Peki, hangi hastaneler karantinaya alındı? Koronavirüs hangi hastanede? İşte son bilgiler!

KORONAVİRÜS HANGİ HASTANEDE?

Virüs taşıyan kişinin hangi hastanede veya hangi ilde olduğuna yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

HANGİ HASTANELERDE TEDAVİ EDİLECEK?