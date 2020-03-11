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    • 11.03.2020 10:05
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    İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kayseri ve Sakarya coronavirüs var mı? , hangi ilçelerde görüldü? ...

    İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kayseri ve Sakarya coronavirüs var mı? , hangi ilçelerde görüldü? Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden le ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatlerinde yaptığı açıklamada 'de koronavirüsü görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, "Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı." dedi. Öte yandan Hudut ve sağlık çalışanlarının izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi. Bakan: Vatandaşlara seyahat uyarısında bulunan Koca, "Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım. Koronavirüsünün hangi il ve ilçelerde görüldüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    İstanbul, Ankara, İzmir Bursa ve Kayseri coronavirüs var mı?

    İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kayseri ve Sakarya coronavirüs var mı? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca açıklamasında Türkiye'de koronavirüsünün görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullandı. Peki, Koronavirüs hangi ilde, hangi ilçelerde görüldü? İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kayseri ve Sakarya coronavirüs var mı?

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    Haberler Ekonomi İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kayseri ve Sakarya coronavirüs var mı? Koronavirüs hangi ilde, hangi ilçelerde görüldü? ÇAPA hastanesi...
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