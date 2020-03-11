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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 Gazete
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    İşsizlik oranı % 13.7 oldu

    Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 0.2 puan artarak yüzde 13.7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 92 bin kişilik artışla 4 milyon 394 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

    İşsizlik oranı % 13.7 oldu
    Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 0.2 puan artarak yüzde 13.7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 92 bin kişilik artışla 4 milyon 394 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0.7 puanlık azalışla yüzde 44.7 oldu.

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