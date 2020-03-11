İşsizlik oranı % 13.7 oldu

işsizlik oranı,'da bir önceki yılın aynı ayına göre 0.2 puan artarakoldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 92 bin kişilik artışla 4 milyon 394 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0.7 puanlık azalışla yüzde 44.7 oldu.