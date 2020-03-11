Corona aşısı bulundu mu? Corona virüsü ilacı var mı sorusunun yanıtı gündeme oturdu. Çin, İtalya, İran başta olmak üzere birçok ülkede görülen ve toplamda ölü sayısının 4 bini geçtiği virüs ülkemizde de görüldü. İlk vakanın açıklanmasının ardından, vatandaşlar virüsle ilgili internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Peki, Corona aşısı bulundu mu? Corona virüsü ilacı var mı? Konuyla ilgili flaş açıklama İran'dan geldi. Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.