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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 Gazete
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    Hükümlülere iş kapısı açılacak

    Hükümlü ve tutuklular, cezaevlerinde açılacak mesleki eğitim merkezleriyle aktif öğrenci statüsüne kavuşturularak tahliyelerinin ardından kalfalık ya da ustalık belgeleriyle iş bulma ve işyeri açma olanağı elde edecek.

    Hükümlülere iş kapısı açılacak
    Hükümlü ve tutuklular, cezaevlerinde açılacak mesleki eğitim merkezleriyle aktif öğrenci statüsüne kavuşturularak tahliyelerinin ardından kalfalık ya da ustalık belgeleriyle bulma ve işyeri açma olanağı elde edecek. 'Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü'ne göre, ceza infaz kurumlarında mesleki eğitim merkezleri kurulacak.

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