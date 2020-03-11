Hükümlülere iş kapısı açılacak

ve tutuklular, cezaevlerinde açılacak mesleki eğitim merkezleriyle aktif öğrenci statüsüne kavuşturularak tahliyelerinin ardından kalfalık ya da ustalık belgeleriyleolanağı elde edecek.ne göre, ceza infaz kurumlarında mesleki eğitim merkezleri kurulacak.