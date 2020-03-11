Hükümlülere iş kapısı açılacak

Hükümlü ve tutuklular, cezaevlerinde açılacak mesleki eğitim merkezleriyle aktif öğrenci statüsüne kavuşturularak tahliyelerinin ardından kalfalık ya da ustalık belgeleriyle iş bulma ve işyeri açma olanağı elde edecek. 'Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü'ne göre, ceza infaz kurumlarında mesleki eğitim merkezleri kurulacak.
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