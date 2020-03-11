Bayrama 2 ay kala Hükümet'ten büyük müjde. Milyonlarca kişiye bayram harçlığı ödenecek. Hükümet iki bayramda emeklilere verdiği 1000 TL gibi işçi, memur, işsiz herkese 400 TL bayram parası ve 100 TL çocuk harçlığı gönderecek. Ayrıca muhtaç aileye yiyecek yardımı da yapılacak. Bu iki bayram sadece emekliler değil tüm vatandaşların yüzü gülecek. Bu sene 24 Mayıs Ramazan Bayramı (3 Gün) Pazar, Pazartesi, Salı günü. 31 Temmuz ise Kurban Bayramı (4 Gün), Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi gününe denk gelmektedir.

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