Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.03.2020 17:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2020 17:07
    ABONE OL

    ten bayram harçlığı müjdesi! Milyonlar bekliyor! Başvuran herkese ödenecek tutar kaç para olacak?

    ten müjdeler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu anlamda hükümet 2020 yılında da önceden olduğu gibi bayram harçlığı verecek. Başvuran herkese ödenecek bayram harçlığı ne kadar olacak? Hükümet iki bayramda emeklilere verdiği 1000 TL gibi işçi, memur, işsiz herkese 400 TL bayram parası ve 100 TL çocuk harçlığı gönderecek. Ayrıca geçinemeyen aileye 400 TL verilirken, çocuklu ailelere 100 TL çocuk harçlığı yapılacak. 400 TL ve bir çocuğunuz varsa 500 TL yardımı verilecek. Başvurular valilikler tarafından alınacak. Başvuran herkese (Çok ciddi gelir durumu olmayanlara) 400 TL Ramazan ve ödeme yapılacak

    Hükümetten bayram harçlığı müjdesi! Başvuran herkese...

    Bayrama 2 ay kala Hükümet'ten büyük müjde. Milyonlarca kişiye bayram harçlığı ödenecek. Hükümet iki bayramda emeklilere verdiği 1000 TL gibi işçi, memur, işsiz herkese 400 TL bayram parası ve 100 TL çocuk harçlığı gönderecek. Ayrıca muhtaç aileye yiyecek yardımı da yapılacak. Bu iki bayram sadece emekliler değil tüm vatandaşların yüzü gülecek. Bu sene 24 Mayıs Ramazan Bayramı (3 Gün) Pazar, Pazartesi, Salı günü. 31 Temmuz ise Kurban Bayramı (4 Gün), Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi gününe denk gelmektedir.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Hükümetten bayram harçlığı müjdesi! Milyonlar bekliyor! Başvuran herkese ödenecek tutar kaç para olacak?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri