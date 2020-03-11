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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 Gazete
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    Gemlik’te yerli oto heyecanı

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 'Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın tanıtım toplantısı düzenlenecek. Gemlik Ticaret Odası Başkanı Paşa Ağdemir, etkinlik için hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomobilimizin CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa protokolü ve Gemlik protokolü katılım sağlayacak. Gemlik Ticaret Odası, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Belediyesi ve Gemlik halkı olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız" dedi.

    Gemlik’te yerli oto heyecanı
    Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 'Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın tanıtım toplantısı düzenlenecek. Gemlik Ticaret Odası Başkanı Paşa Ağdemir, etkinlik için hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomobilimizin CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa protokolü ve Gemlik protokolü katılım sağlayacak. Gemlik Ticaret Odası, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Belediyesi ve Gemlik halkı olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız" dedi. Gemlik Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Yıldırım da Gemlik olarak heyecanlı olduklarını söyledi.

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