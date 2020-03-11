Gemlik’te yerli oto heyecanı

'nın Gemlik ilçesinde, 'Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın tanıtım toplantısı düzenlenecek. Gemlik Ticaret Odası Başkanı, etkinlik için hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "TOBB Başkanı, otomobilimizin CEO'su, Bursa protokolü ve Gemlik protokolü katılım sağlayacak. Gemlik Ticaret Odası, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Belediyesi ve Gemlik halkı olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız" dedi. Gemlik Ticaret Odası Meclis Başkanıda Gemlik olarak heyecanlı olduklarını söyledi.