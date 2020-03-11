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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 18:05
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    • 11.03.2020 18:05
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    Fahiş fiyatlar şoke etti! kolonya, , tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli ne kadar?

    Dünyayı esir alan koronavirüsün ’de de görülmesi sonrasında fırsatçılar siteleri üzerinden en fazla tüketilen ürünlere fahiş fiyatlamalar yaparak satmaya başladılar. Özellikle satış sitesinde kolonya, , tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli fiyatlarındaki artış vatandaşların tepkisine neden oldu. , fahiş fiyat iddialarının araştırıldığına dikkat çekerek, vatandaşların aşırı fiyat artışlarını ALO 175 hattına ihbar edebileceğini konuştu.

    Trendyol kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli ne kadar?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir koronavirüs vakasının pozitif çıktığı açıklamasından sonra Trendyol'da kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli gibi ürünlerin fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı. Fahiş fiyatlarla satış yapanlara sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Örneğin; marketler ve bakkallarda satış fiyatı 1,75 TL olan makarnanın internet üzerinden satış fiyatı 15,99 TL. Bir başka örneğe bakıldığında ise marketler ve bakkallarda 6 TL olan 2 kilolik bir unun 16,90 TL gibi fahiş fiyata satıldığı görülüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı gelen şikayetler üzerine harekete geçip alışveriş sitelerindeki yüksek fiyatlar için inceleme başlattı.

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    Haberler Ekonomi Fahiş fiyatlar şoke etti! Trendyol kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli ne kadar?
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