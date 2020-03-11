Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir koronavirüs vakasının pozitif çıktığı açıklamasından sonra Trendyol'da kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli gibi ürünlerin fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı. Fahiş fiyatlarla satış yapanlara sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Örneğin; marketler ve bakkallarda satış fiyatı 1,75 TL olan makarnanın internet üzerinden satış fiyatı 15,99 TL. Bir başka örneğe bakıldığında ise marketler ve bakkallarda 6 TL olan 2 kilolik bir unun 16,90 TL gibi fahiş fiyata satıldığı görülüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı gelen şikayetler üzerine harekete geçip alışveriş sitelerindeki yüksek fiyatlar için inceleme başlattı.

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