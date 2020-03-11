11 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişilerin ailelerine düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları Mart ayında yatırılmaya başlandı. Vatandaşlar 11 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Şu ana kadar 4 ilde evde bakım maaşının yatırıldığı açıklandı. İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! (11 MART)

Şu ana kadar 4 ilde evde bakım maaşının yatırıldığı öğrenildi:

1- Kırşehir 2- Tokat 3- Kırklareli 4- Aksaray