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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 15:06
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    • 11.03.2020 15:06
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    maaşı 11 Mart yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı?

    11 Mart maaşı yatan iller listesi her ay düzenli olarak maaş alan kişiler tarafından sorgulanıyor. Binlerce kişinin her ay düzenli olarak aldığı evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. An itibariyle 4 ilde evde bakım maaşı yatırıldığı açıklandı. Vatandaşlar da evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığını araştırıyor. Peki, hangileri? İşte 11 Mart !

    4 ilde yattı… 11 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    11 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişilerin ailelerine düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları Mart ayında yatırılmaya başlandı. Vatandaşlar 11 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Şu ana kadar 4 ilde evde bakım maaşının yatırıldığı açıklandı. İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi…

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! (11 MART)

    Şu ana kadar 4 ilde evde bakım maaşının yatırıldığı öğrenildi:

    1- Kırşehir 2- Tokat 3- Kırklareli 4- Aksaray

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    Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı 11 Mart yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı?
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