Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında vatandaşlar panik yaşadı. Koronavirüs Türkiye'de nerede? Koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Coronavirüsten nasıl korunulur? Soruları peşi sıra sorulmaya başlandı. Koronavirüsün belirtilerini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor. Kendimiz ve çevremizdeki insanların sağlığı için koronavirüsten korunmanın yollarını öğrenmemizde fayda var. Koronavirüsünün hangi il ve ilçelerde görüldüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ