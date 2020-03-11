Coronavirüs Kayseri’de görüldü mü? Kayseri son dakika Koronavirüs Covid-19 açıklaması!

Coronavirüs Kayseri'de görüldü mü? Kayseri son dakika Koronavirüs açıklamaları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kayseri'de Koronavirüs var mı sorusu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yaptığı açıklamada, ülkede ilk Covid-19 pozitif hastanın görüldüğünü bildirmişti. Hastanın bir erkek olduğunu belirten Bakan Koca, hastanın hangi şehirde olduğunu açıklamamıştı.

KORONAVİRÜS KAYSERİ'DE VAR MI?

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte henüz tespit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığını bildirdi.

Benli, bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."