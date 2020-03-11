Yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu Türk'ün gücünü altın harflerle tarihe yazdıran Çanakkale Zaferi'nin bu ay 105. yılını kutlayacağız 1915 ve 1916 yılları arasında süren Çanakkale Savaşı'nın önemi ve anlamı haberimizde. Ayrıca Çanakkale şiirleri 4 kıtalık-8 kıtalık 18 Mart şiirleri ve anlamlı uzun kısa Çanakkale Zaferi sözlerini sizin için derledik. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü şiirleri, okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 18 Mart şiirleri ile okullarda düzenlenecek etkinliklerde en güzel şiirleri okumak isteyemn öğrenciler, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.İşte, en güzel 18 Mart şiirleri.

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