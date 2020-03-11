Öğrenciye gelir belgesiz kredi veren bankalar ile gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankaları haberimizde araştırdık. Bu bağlamda

bankalar müşterilerinin kredi taleplerini cevaplayabilmek adına kendilerinin bazı şartları yerine getirmelerini talep ederler. Bunlardan bir tanesi de gelir belgesidir. Öğrencilere özel olarak belirli düşük limitlerde kredi veren bankalar mevcuttur. Kredi almak isteyen ve kredi çekmek isteyen öğrencilerin yapması gereken bankaya başvurmak olurken, bankaya yapılacak olan başvuru sonrasında banka belirli oranda öğrenciye kredi verebilir. Gelir belgesi olmasan bankaların kredi vermesinin de belirli kriterleri bulunmaktadır.

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