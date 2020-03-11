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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 13:36
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    • 11.03.2020 13:36
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    Büyük müjde! Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren lar! 2020 yılı hangi banka öğrenciye kredi veriyor?

    Gelir belgesi bulunmayan öğrencilere kredi veren lar hangileridir? Hangi banka öğrenciye kredi veriyor? Öğrenci olup isteyenler için. Gerek bankacılık kurumu, gerekse mevzuat nedeniyle finansman sağlanacak olan müşterinin bir gelir kaynağı (kazancı) olmalı ve bu kazanç temerrüte düşmeden çektiği parayı ödeyebilecek seviyede olması şarttır. Bu durumda olmayan kişilere mevzuat gereğince de kredi verilemez. Fakat burada oluşan ihtiyaca yönelik gelir belgesiz kredi kullanmak için belirli şartlar bankalar tarafından oluşturulmaktadır.

    Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar

    Öğrenciye gelir belgesiz kredi veren bankalar ile gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankaları haberimizde araştırdık. Bu bağlamda
    bankalar müşterilerinin kredi taleplerini cevaplayabilmek adına kendilerinin bazı şartları yerine getirmelerini talep ederler. Bunlardan bir tanesi de gelir belgesidir. Öğrencilere özel olarak belirli düşük limitlerde kredi veren bankalar mevcuttur. Kredi almak isteyen ve kredi çekmek isteyen öğrencilerin yapması gereken bankaya başvurmak olurken, bankaya yapılacak olan başvuru sonrasında banka belirli oranda öğrenciye kredi verebilir. Gelir belgesi olmasan bankaların kredi vermesinin de belirli kriterleri bulunmaktadır.

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    Haberler Ekonomi Büyük müjde! Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar! 2020 yılı hangi banka öğrenciye kredi veriyor?
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