Anneye 2.920 lira destek!

Hükümetin, kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütmesi için başlattığı 'yarım çalışma ödeneğine' talep artarak devam ediyor.
KİME, NE KADAR?
Uygulamanın başladığı günden bu yana bu ödenekten yararlananlara yaklaşık 60 milyon lira ödeme yapıldı. Anneler; doğum izinleri bittikten sonra ilk çocukta 2, ikincide 4, üçüncü ve sonrakilerde 6 ay süreyle yarım gün çalışabiliyor. Çalışılan sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret (bu yıl 2 bin 943 lira) üzerinden veriliyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Yarım çalışma ödeneği; birinci doğumda 30, ikinci doğumda 60, sonraki doğumlarda 90, çocuğun engelli doğması halinde en fazla 180 gün olarak ödeniyor. 2 ay yarı zamanlı çalışana devlet toplam 2 bin 920 lira ödüyor. Devlet, ikinci çocuğunu dünyaya getirene ise 5 bin 841 lira veriyor.
NASIL YARARLANILIYOR?
Uygulamadan yararlanılabilmesi için işçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olma zorunluluğu bulunuyor. Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a yarım çalışma belgesiyle başvurulması gerekiyor.
HAZAL ATEŞ
KİME, NE KADAR?
Uygulamanın başladığı günden bu yana bu ödenekten yararlananlara yaklaşık 60 milyon lira ödeme yapıldı. Anneler; doğum izinleri bittikten sonra ilk çocukta 2, ikincide 4, üçüncü ve sonrakilerde 6 ay süreyle yarım gün çalışabiliyor. Çalışılan sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret (bu yıl 2 bin 943 lira) üzerinden veriliyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Yarım çalışma ödeneği; birinci doğumda 30, ikinci doğumda 60, sonraki doğumlarda 90, çocuğun engelli doğması halinde en fazla 180 gün olarak ödeniyor. 2 ay yarı zamanlı çalışana devlet toplam 2 bin 920 lira ödüyor. Devlet, ikinci çocuğunu dünyaya getirene ise 5 bin 841 lira veriyor.
NASIL YARARLANILIYOR?
Uygulamadan yararlanılabilmesi için işçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olma zorunluluğu bulunuyor. Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a yarım çalışma belgesiyle başvurulması gerekiyor.
HAZAL ATEŞ
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