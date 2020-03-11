Dünya ekonomisi bugün kelimenin tam anlamı ile önceki gün kara Pazartesi'yi yaşadı. Piyasalarda oldukça fazla bir şekilde panik havası ortaya çıktı. Bu anlamda resesyon alarmı yapıldı. Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir. Peki euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ