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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 10:18
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    • 12.03.2020 10:18
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    ve da resesyon alarmı! Amerika ve Avrupa resesyona girerse dolar, ve altın fiyatları kaç TL olur?

    Dünya kara Pazartesi şoku ile sarsılmıştı. larda yaşanan Corona virüsü kaynaklı panik satışlarının yanı sıra, fiyatlarının çakılmasının ardından fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlar, altındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Peki, bu hafta altın fiyatları nasıl olacak? Altın fiyatları artacak mı? Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla spot altın, 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 ı aştı. Uzmanlar güvenli limanlara topluca bir kaçış olduğunu belirtiyor. 2008 ekonomik krizi sonrası dünya ekonomisi en kötü günlerinden birini yaşarken gelişmelerden sonra gözler , dolar kuru ve altın fiyatları i yaşanacak gelişmelere çevrildi.

    Resesyon alarmı geldi! Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?

    Dünya ekonomisi bugün kelimenin tam anlamı ile önceki gün kara Pazartesi'yi yaşadı. Piyasalarda oldukça fazla bir şekilde panik havası ortaya çıktı. Bu anlamda resesyon alarmı yapıldı. Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir. Peki euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?

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    Haberler Ekonomi Altın ve dolarda resesyon alarmı! Amerika ve Avrupa resesyona girerse dolar, euro ve altın fiyatları kaç TL olur?
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