Korona virüsü nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ne zaman görüşme yapacak? Korona virüsü nedeniyle okullar tatil edilir mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Selçuk,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." dedi. Ayrıca KKTC 'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından okullar 15 Mart 'a kadar tedbir amaçlı tatil edildi. Yeni tip Corona virüsü (COVID-19), öksürük, hapşırık gibi solunum yolları damlacıklarının yanı sıra burun akıntısı veya balgam gibi yüzeylere bulaşan salgılara temasla bulaşıyor.

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