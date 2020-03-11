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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 12:35
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    • 11.03.2020 12:37
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    2020 ? mi oluyor? saat verdi

    ? Sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından soruluyor. Bu anlamda tarafından bugün bir toplantı gerçekleştirilecek. Önceki gün Milli Eğüitim Bakanlığı bir açıklama yaptı ve okulların tatil edilebileceğinin gündemde olduğu bildirildi. tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " nedeniyle edilecek mi?" sorusu üzerine,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı. Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak. Virüsü alan kişide, korona 27 güne kadar canlı kalarak çoğalır. En tehlikeli dönem ilk 14 gündür. Yaşlılar için ölüm riski gençlere oranla daha fazladır.

    Okullar erken mi kapanacak? Okullar tatil mi oluyor?

    Korona virüsü nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ne zaman görüşme yapacak? Korona virüsü nedeniyle okullar tatil edilir mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Selçuk,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." dedi. Ayrıca KKTC 'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından okullar 15 Mart 'a kadar tedbir amaçlı tatil edildi. Yeni tip Corona virüsü (COVID-19), öksürük, hapşırık gibi solunum yolları damlacıklarının yanı sıra burun akıntısı veya balgam gibi yüzeylere bulaşan salgılara temasla bulaşıyor.

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