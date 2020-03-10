Yatırım yapanlara uyarı gibi bir haber veriyoruz. Bu bağlamda petrol fiyatlarının düşmesi dolar fiyatlarını ateşleyebilir. Brent petrolde teknik olarak 37,51 ile 38,04 dolar aralığının direnç, 36,99 ile 36,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. Dolar fiyatlarının kalıcılık sağlayamama sebeplerinin başında şu 3 maddeyi yazabiliriz. Her iki petrol türünün varil fiyatı dün 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilerken, günlük kayıpları Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmişti. Uzmanlar, koronavirüsten etkilenen büyük ekonomilerin atacağı adımların önemine dikkati çekerek, ekonomik teşviklerin dünya genelinde petrol talebini artıracağını belirtiyor.

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