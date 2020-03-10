Milyonlarca KYK borcu olan vatandaş gelecek olan güzel haberlere kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda internette

KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borçları hakkında meclisten bir haber var mı? SGK, Vergi ve KYK Borcuna af çıkacak mı? Soruları araştırılmaya devam ediyor. 5 milyondan fazla öğrenci için KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi. Bu sebeple meclise sunulan önergede KYK borçlarının silinmesi onay alırsa bu vatandaşların borçları silinecek ve rahat bir nefes alacaklardır. Bu işlemler KYK affı diye de bilinmektedir. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.

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