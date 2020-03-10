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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 12:05
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    • 10.03.2020 12:05
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    Meclise yeni yasa teklifi milyonları ilgilendiriyor! Emekli, li, esnaflar için çok önemli değişimler!

    Milyonların gözü Meclis'e sunulması beklenen yasa teklifine çevrilmiş durumda. Bu bağlamda emekli, li, esnaflar için çok önemli değişimler yaşanacak. Yeni düzenlemelere göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, sistemine le katılabilecek. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek. Esnaflar için yapılan düzenlemede ise her ay düzenli kesinti yapılmasını içeren esnaf ahilik fonu uygulaması 2 yıl ertelenecek. Önümüzdeki günlerde meclise sevk edilmesi planlanan yasa teklifiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Detaylar takvim.com.tr'de

    Emekli, asgari ücretli, esnaflar için yeni düzenleme

    Milyonların merakla beklediği emekli, asgari ücretli, esnaflar için yapılacak yeni düzenleme araştırılıyor. Bu bağlamda mini ekonomi paketi neler yer alacak? Hükümet yeni ekonomi paketinde yer alacağı belirlenen bilgiler neler? Sorularının cevapları sayfamızda yer alıyor.
    2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteği de yasa hükmü haline geliyor. Buna göre, asgari ücretliler için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek.Tehlikeli işlerde çalışanlar için ise mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması düzenlemesinin süresi uzatılacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, bireysel emeklilik sistemine dövizle katılabilecek.

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    Haberler Ekonomi Meclise yeni yasa teklifi milyonları ilgilendiriyor! Emekli, asgari ücretli, esnaflar için çok önemli değişimler!
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