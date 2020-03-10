Milyonların merakla beklediği emekli, asgari ücretli, esnaflar için yapılacak yeni düzenleme araştırılıyor. Bu bağlamda mini ekonomi paketi neler yer alacak? Hükümet yeni ekonomi paketinde yer alacağı belirlenen bilgiler neler? Sorularının cevapları sayfamızda yer alıyor.

2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteği de yasa hükmü haline geliyor. Buna göre, asgari ücretliler için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek.Tehlikeli işlerde çalışanlar için ise mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması düzenlemesinin süresi uzatılacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, bireysel emeklilik sistemine dövizle katılabilecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ