Asgari ücretten alınan vergilerin kaldırılmasına ilişkin tartışmalar gündeme gelirken asgari ücretin 2 bin 700 TL olması için teklif Meclis'te! İşte asgari ücretten alınan kesintiler ve parlamentoya sunulan kanun teklifi. Türkiye'de milyonlarca asgari ücret ile çalışanı yakından ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Asgari ücret belirleme toplantısı ardından 2020 yılı asgari ücret 2 bin 324 lira olarak kabul edilmesinden bu yana ilk defa resmi bir adım atıldı. Asgari ücret ile çalışanlar için 2019 aralık ayında toplanan ve nihai kararı veren Asgari ücret tespit komisyon toplantısının ardından 2020 asgari ücret tutarı açıklandı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan asgari ücret kararı sonrasında asgari ücret 2020 yılında 2 bin 324 lira olduğu bildirilmişti.

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