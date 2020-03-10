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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 Gazete
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    İşçinin sigorta zaferi

    Çanakkale'de bir fabrika işçisi, 27 yıl öncesine ait 1 haftalık sigorta prim gününü mahkeme kararıyla almayı başardı. Bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçi, 1993 yılında sigorta kaydının mesaiye başladıktan bir hafta sonra yatırıldığını öğrenince tespit davası açtı.

    İşçinin sigorta zaferi
    Çanakkale'de bir fabrika işçisi, 27 yıl öncesine ait 1 haftalık sigorta prim gününü mahkeme kararıyla almayı başardı. Bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçi, 1993 yılında sigorta kaydının mesaiye başladıktan bir hafta sonra yatırıldığını öğrenince tespit davası açtı. Mahkeme; işçinin 1 haftalık sigorta primi yatırılmadan çalıştığına hükmetti. Davalı SGK avukatı ise alınan kararı temyiz etti. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı. Böylece işçinin günleri tescil edildi.

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