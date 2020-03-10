İşçinin sigorta zaferi

'de bir fabrika işçisi,mahkeme kararıyla almayı başardı. Bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçi, 1993 yılında sigorta kaydının mesaiye başladıktan bir hafta sonra yatırıldığını öğrenince tespit davası açtı. Mahkeme; işçinin 1 haftalık sigorta primi yatırılmadan çalıştığına hükmetti. Davalı SGK avukatı ise alınan kararı temyiz etti.mahkeme kararını onadı. Böylece işçinin günleri tescil edildi.