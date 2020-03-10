3 aylık maaş ne kadar soruları, 65 yaşını doldurmuş kişiler tarafından cevap beklemektedir. Yaşlılık aylığı olarak da anılan bu maaş için 3 aylık maaşı, yaşlılık maaşı, 65 yaş maaşı gibi pek çok isim verilmektedir. Aylık geliri 482 liranın altında olan ve kendi parasıyla geçinemeyen kişilere verilen bu maaş artık 3 ayda bir olarak verilmiyor. Her ay verilen bu maaş 2020 Ocak ayı itibariyle zamlandı. Yaşlılık maaşının ne kadar olacağının belirlenmesinde çeşitli hesap yöntemleri bulunmaktadır. Eskiden kişiye yaşlılık aylığı verilirken çocuklarının durumu da göz önünde bulunduruluyordu.

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