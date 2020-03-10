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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 Gazete
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    Güneş hamlesi

    GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş., Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan önemli bir finansman desteği sağladı. Re-Pie, 5 milyon dolarlık yatırımla, GTC Güneş Sanayi'ye ortak oldu.

    Güneş hamlesi
    GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş., Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan önemli bir finansman desteği sağladı. Re-Pie, 5 milyon dolarlık yatırımla, GTC Güneş Sanayi'ye ortak oldu. Yapılan ortaklıkla Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde Ağustos ayında Mono PERC tipinde güneş hücreleri üretecek olan 100MW kapasiteli GTC Güneş Hücresi Fabrikası'nın devreye alınması planlanıyor. Bu yatırımla yine GTC'nin Adıyaman tesisinde üretilmekte olan çift taraflı cam güneş panellerinde yerlilik oranı yüzde 66'lara çıkacak.

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