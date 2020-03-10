Güneş hamlesi

Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş., Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan önemli bir finansman desteği sağladı. Re-Pie,yatırımla,'ye ortak oldu. Yapılan ortaklıkla Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde Ağustos ayında Mono PERC tipinde güneş hücreleri üretecek olan 100MW kapasiteli GTC Güneş Hücresi Fabrikası'nın devreye alınması planlanıyor. Bu yatırımla yine GTC'nin Adıyaman tesisinde üretilmekte olan çift taraflı cam güneş panellerinde yerlilik oranı'lara çıkacak.