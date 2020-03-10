Gıda şikayeti Whatsapp’ta

Gıdada taklit ve tağşişe savaş açıldı. Taklit ve tağşiş denetimleri hız kazanırken, cezaları artıracak düzenleme hazırlığı hızlandı, vatandaşın şikayetleri için de WhatsApp hattı kuruldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıda kontrolleri son günlerde çok daha fazla gündemimizde. Önümüzdeki haftada yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklayacağız. Bu konuda hiçbir geri adım atmayacağız" dedi. 'ALO 174' hattının önemine değinen Pakdemirli, markete veya restorana giden bir kişinin aldığı ürünü beğenmediğinde ya da içerisinde katkı maddesi olduğunu düşündüğünde hattı arayıp ihbar edebildiğini, ihbarı yapan kişiye ise 2 gün içinde dönüş yapıldığını dile getirdi. Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu: "Bununla ilgili yeni WhatsApp hattı kurduk. '0 501 174 01 74' üzerinden şikayeti buradan mesaj atabilirsiniz."
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