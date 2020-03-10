Gençlere iş desteği

Eğitimde ve iş hayatında olmayan 15-29 yaş arası gençlerin işgücü piyasasına girmesine yönelik projeler için yeni bir destek programı başladı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ne eğitimde ne de istihdamda olan (NEET) gençlerin istihdamı için 17 milyon euro hibe destek verileceğini söyledi. Selçuk, "Programa; sosyal politika ve/veya gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, kalkınma ajansları, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, üniversiteler, işçi sendikaları, işçi ve işveren konfederasyonları başvuruyor. Kurum ve kuruluşların NEET'lere ulaşarak İŞKUR'a kayıtlı olmalarını sağlamaları, mesleki, girişimcilik, işbaşı, sosyal beceri eğitimleri vermeleri amaçlanıyor" dedi.
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