Emeklilerin promosyon ödemeleri için bankalarla SGK arasında imzalar atılmaya başlandı. Taban rakamlar 500, 625, 750 liraya çıktı. Banka seçerken dikkatli olun, en avantajlıyı belirleyin. Yeni promosyon için bankalar birbiri ardına imzaları atıyor. Taban promosyon zamlanırken, kampanyalarla fırsat büyüyor. Yeni gelenlere, banka ürünü kullananlara ya da emekli yakınlarını getirenlere ek ödemeler var. Kazanç 2 bin 750 liraya kadar çıkabiliyor. Peki, emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2020 yılında bankaların promosyon teklifleri. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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