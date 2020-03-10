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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 13:44
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    • 10.03.2020 13:44
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    Finansbank, Ziraat, , İNG bank ve PTT emekliye ücretleri kaç TL? Promosyon ödeme tarihleri...

    Finansbank, Ziraat, , İNG bank ve PTT , SSK ve Bağkur'lu emekliye ödeme tutarları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda haberimizde promosyon tutarlarını araştırdık. Taban promosyonun artmasının ardından, lar birbiri ardına SGK ile protokol imzalamaya, kampanyaları yenilemeye başladı. Bu arada bize de bu konuda çok fazla soru geliyor. Emeklilerimizin kafalarındaki soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Bankalar arasında tam anlamıyla emekli yarışı yaşanıyor. Emekliler için ikinci promosyon döneminin gelmesi, sektörü hareketlendirdi. Taban promosyon tutarına yüzde 66 zam yapılırken, kimi bankalar kampanyalarla ödemeleri artırıyor.

    Promosyon ödeme tarihleri... Ve banka banka ücretler

    Emeklilerin promosyon ödemeleri için bankalarla SGK arasında imzalar atılmaya başlandı. Taban rakamlar 500, 625, 750 liraya çıktı. Banka seçerken dikkatli olun, en avantajlıyı belirleyin. Yeni promosyon için bankalar birbiri ardına imzaları atıyor. Taban promosyon zamlanırken, kampanyalarla fırsat büyüyor. Yeni gelenlere, banka ürünü kullananlara ya da emekli yakınlarını getirenlere ek ödemeler var. Kazanç 2 bin 750 liraya kadar çıkabiliyor. Peki, emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2020 yılında bankaların promosyon teklifleri. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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    Haberler Ekonomi Finansbank, Ziraat, İş Bankası, İNG bank ve PTT emekliye promosyon ücretleri kaç TL? Promosyon ödeme tarihleri...
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