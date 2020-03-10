Çalışan ve çalışmayan tüm annelere ev hanımlarına müjde! 100 EURO ödeme yapılacak! E-Devlet başvuru ekranı

Çalışan Çalışmayan Annelere 100 Euro ödeme, E-devlet üzerinden başvuruya açıldı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda 687 TL ev hanımı olan annelere ödenecek. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da başvurular E-Devlet üzerinden alınacak ve başvuru ekranı E-devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Mart ayındaki kontenjanın artırıldığı duyuruldu. 100 Euro devlet desteği yararlanmak için 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olmanız gerekmektedir ve Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeniz gerekmektedir. Başka illerde ikamet edenler ile Part Time çalışanlar şu an için faydalanamayacaktır

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