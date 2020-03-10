Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar oldu? Gece yarısı indirim başlayacak! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili müjdeli haber verildi. Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Bu kapsamda araç sahipleri özellikle bugün arama motorlarında benzin ve mazot fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş olarak yansıyacak.