Saatler ileri alınacak mı, saatler ne zaman ileri alınıyor? Gibi sorular yaz ayının yaklaşmasıyla beraber yine konuşulmaya başlandı.

Önceki senelere baktığımızda Mart ayında saatler bir saat ileri alınıyordu. Yaz saati uygulaması devam ediyor ve vatandaşlar saatler ileri alınacak mı? Diye soruyor. Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ