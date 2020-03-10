Merkez Bankalarının üst üste faiz indirimleri, petrolde yaşanan anlaşmazlık, corona virüsü tehlikesi dolara olan talebi arttırdı. Petrol, Rusya ve Suudi Arabistan üretimi kısmakta anlaşamayınca, Körfez Savaşı'nın yaşandığı yıl olan 1991'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Böylece petrolde Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviye görüldü. Peki dolar yükselmeye devam edecek mi? Dün 37,41 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 33,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 36,82 dolardan işlem gördü. Brent petrolde teknik olarak 37,51 ile 38,04 dolar aralığının direnç, 36,99 ile 36,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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