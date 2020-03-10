Ülkemizde 7 milyon üzerinde 65 yaş üstü vatandaşımız yaşıyor. Bu bağlamda yaşlılık maaşına belirli zamanlarda zam yapılıyor. Bu maaşa yapılan zam oranları her seferinde değişiklik gösterse de genel olarak %5 olarak belirleniyor. 2020 yılının Ocak ayında da yaşlılık maaşına zam yapıldı. Bu zammın oranı %6.5 olarak açıklandı. 2020 yaşlılık aylığı zammı ile birlikte 637 TL yerine 671 TL ödeme yapılacak. Bu maaşın alınabilmesi için kişilerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Bu şartlardan en önemlisi 65 yaşını doldurmuş olmak. Bu yüzden bu maaş 65 yaş aylığı olarak da anılıyor. 65 yaş aylığının 2020 yılında ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki 65 yaş aylığı ne kadar? Yaşlılık aylığı başvuru şartları nelerdir?.

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