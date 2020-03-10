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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 10:42
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    • 11.03.2020 10:42
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    65 yaş (3 aylık yaşlılık) aylığı ı zammı kaç TL? Her ay 637 lira verilecek! İşte başvuru şartları...

    3 aylık maaş ne kadar soruları, 65 yaşını doldurmuş kişiler tarafından cevap beklemektedir. Yaşlılık aylığı olarak da anılan bu maaş için 3 aylık maaşı, ı, 65 yaş maaşı gibi pek çok isim verilmektedir. Aylık geliri 482 liranın altında olan ve kendi parasıyla geçinemeyen kişilere verilen bu maaş artık 3 ayda bir olarak verilmiyor. Her ay verilen bu maaş 2020 Ocak ayı itibariyle zamlandı. Yaşlılık maaşının ne kadar olacağının belirlenmesinde çeşitli hesap yöntemleri bulunmaktadır. Eskiden kişiye yaşlılık aylığı verilirken çocuklarının durumu da göz önünde bulunduruluyordu

    2020 yaşlılık maaşı ne kadar? 65 yaş aylığı başvuru şartları

    Ülkemizde 7 milyon üzerinde 65 yaş üstü vatandaşımız yaşıyor. Bu bağlamda yaşlılık maaşına belirli zamanlarda zam yapılıyor. Bu maaşa yapılan zam oranları her seferinde değişiklik gösterse de genel olarak %5 olarak belirleniyor. 2020 yılının Ocak ayında da yaşlılık maaşına zam yapıldı. Bu zammın oranı %6.5 olarak açıklandı. 2020 yaşlılık aylığı zammı ile birlikte 637 TL yerine 671 TL ödeme yapılacak. Bu maaşın alınabilmesi için kişilerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Bu şartlardan en önemlisi 65 yaşını doldurmuş olmak. Bu yüzden bu maaş 65 yaş aylığı olarak da anılıyor. 65 yaş aylığının 2020 yılında ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki 65 yaş aylığı ne kadar? Yaşlılık aylığı başvuru şartları nelerdir?.

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    Haberler Ekonomi 65 yaş (3 aylık yaşlılık) aylığı 2020 yılı zammı kaç TL? Her ay 637 lira verilecek! İşte başvuru şartları...
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