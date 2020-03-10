4 tapu belgesi daha e-Devlet’te

'un talimatıyla 4belgenin daha e-devlet üzerindenalınabilmesi için başlatılan çalışmatamamlandı. Vatandaşlar; tapusenedi, ipotek belgesi, taşınmazıntapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapukaydı belgelerini artık e-Devletüzerinden alabilecek, tapu işlemlerinide e-Devlet'ten başlatabilecek.Son revizyonla, 46 işlem, tapu ilmüdürlüklerine gidilmeden e-Devletüzerinden yapılabiliyor.