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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 Gazete
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    4 tapu belgesi daha e-Devlet’te

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla 4 belgenin daha e-devlet üzerinden alınabilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı. Vatandaşlar; tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerini artık e-Devlet üzerinden alabilecek, tapu işlemlerini de e-Devlet'ten başlatabilecek.

    4 tapu belgesi daha e-Devlet’te
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla 4 belgenin daha e-devlet üzerinden alınabilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı. Vatandaşlar; tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerini artık e-Devlet üzerinden alabilecek, tapu işlemlerini de e-Devlet'ten başlatabilecek. Son revizyonla, 46 işlem, tapu il müdürlüklerine gidilmeden e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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