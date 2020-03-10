4 tapu belgesi daha e-Devlet’te

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla 4 belgenin daha e-devlet üzerinden alınabilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı. Vatandaşlar; tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerini artık e-Devlet üzerinden alabilecek, tapu işlemlerini de e-Devlet'ten başlatabilecek. Son revizyonla, 46 işlem, tapu il müdürlüklerine gidilmeden e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
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