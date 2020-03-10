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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 10:16
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    • 10.03.2020 10:20
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    2020 yılı çiftçi destek kredisi veren lar hangileri?

    2020 yılında çiftçi destek kredisi veren lar oldukça merak ediliyor. Çiftçilikle uğraşan vatandaşlar kredi alarak arazilerini daha fazla geliştirmek istiyor. Çiftçiye kredi ürünleri ile bankalar, tarım ve hayvancılık desteğini sürdürüyor. Hesaplı faiz oranları, 60 aya varan vade ve hasatta ödeme geri ödeme planları ile çiftçilere kredi veren bankalar haberimizde yer alıyor. En uygun çiftçi kredisi ürünleriyle çiftçilerimiz, yatırımları ve arazi alımları dışında hayvancılık, tohum, sulama ve farklı pek çok ihtiyaçları için bankaların en uygun ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanabilecek. Çiftçi kredisi 2020 özellikleri, çiftçi kredisi başvuru evrakları ve çiftçi kredisine nasıl başvurulur sorusu yanıtı haberimizde...

    2020 yılı çiftçi destek kredisi veren bankalar hangileri?

    Çiftçi destek kredisi kullanım detayları nelerdir? Tarım kredisi başvuru koşulları nelerdir, başvuruda hangi belgeler talep edilir? Çiftçi destek kredisi veren bankalar hangileri? Çiftçi tarım kredisi ile ilgili merak edilenleri derledik. ÇKS belgesi ile kredi veren bankaların başvuruda bulunulan müşterilerinde dikkat ettiği hususların başında KKB kredi notu değerlendirmesi vardır. KKB kredi notu yüksek olsa dahi bankanın sizden talep ettikleri bunlarla sınırlı değildir. Banka sizden en az 2 tane çalışan eşlerinin onayı ile birlikte kefil isteyecektir. Başvuruda bulunduğunuz tarım kredisinin miktarına göre banka sizden ipotek talep edebilir. Üzerinize kayıtlı olan tarla ya da canlı hayvanlar varsa bu talebi atlayabilirsiniz.

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