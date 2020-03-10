Çiftçi destek kredisi kullanım detayları nelerdir? Tarım kredisi başvuru koşulları nelerdir, başvuruda hangi belgeler talep edilir? Çiftçi destek kredisi veren bankalar hangileri? Çiftçi tarım kredisi ile ilgili merak edilenleri derledik. ÇKS belgesi ile kredi veren bankaların başvuruda bulunulan müşterilerinde dikkat ettiği hususların başında KKB kredi notu değerlendirmesi vardır. KKB kredi notu yüksek olsa dahi bankanın sizden talep ettikleri bunlarla sınırlı değildir. Banka sizden en az 2 tane çalışan eşlerinin onayı ile birlikte kefil isteyecektir. Başvuruda bulunduğunuz tarım kredisinin miktarına göre banka sizden ipotek talep edebilir. Üzerinize kayıtlı olan tarla ya da canlı hayvanlar varsa bu talebi atlayabilirsiniz.

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