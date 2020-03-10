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    • 10.03.2020 10:39
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    • 10.03.2020 10:39
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    10 Mart Adapazarı kura sonuçları isim listesi! öğren!

    Adapazarı kura sonuçları isim listesi merakla bekleniyor. vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için kura sonuçlarını sorguluyor. Binlerce kişinin başvuru yaptığı projenin sonuçları için nefesler tutuldu. 10 Mart TOKİ Sakarya çekiliş sonuçları toki.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Kura çekilişi bugün saat 11.00 itibariyle başlayacak. Ev sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler, kura sonuçları isim listesi üzerinden kontrol yapabilir. İşte, TOKİ Sakarya sonuçları…

    TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi!

    TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden yoğun şekilde sorgulanıyor. Başkan Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 100 bin konutluk sosyal konut projesinde gözler Sakarya Adapazarı Korucuk projesine çevrildi. Proje kapsamında 445 konut sahibini bulacak. Hak sahiplerini belirlemek için düzenlenecek kura töreninin ardından TOKİ Sakarya çekiliş sonuçları açıklanacak. Haberimizden, TOKİ Sakarya Adapazarı çekiliş sonuçları isim listesini öğrenebilir ve ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

    TOKİ SAKARYA ADAPAZARI KURA SONUÇLARI

    TOKİ'nin Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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    Haberler Ekonomi 10 Mart TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi! TOKİ Sakarya çekiliş sonuçları öğren!
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