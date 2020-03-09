Tediye - 2020 yılı taşeron işçi tediye ödemeleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar ikinci tediye ödeme tarihi ve ödeme miktarı hakkında internette araştırma yapıyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerin her biri 13'er günlük olmak koşuluyla 4 defada yapılıyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.

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