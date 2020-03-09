Ürünlere üçlü denetim

Hükümet, vatandaşın güvenli ürünlere ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Tarım Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş denetimlerini, Sanayi Bakanlığı uygunsuz sanayi ürünlerinin tespitini hızlandırırken, e-ticarete 'güven damgası' geldi. Damga, Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından denetime tabi tutulan sitelere veriliyor.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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