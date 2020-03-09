Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ürünlere üçlü denetim

    Hükümet, vatandaşın güvenli ürünlere ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Tarım Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş denetimlerini, Sanayi Bakanlığı uygunsuz sanayi ürünlerinin tespitini hızlandırırken, e-ticarete 'güven damgası' geldi.

    Ürünlere üçlü denetim
    Hükümet, vatandaşın güvenli ürünlere ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Tarım Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş denetimlerini, Sanayi Bakanlığı uygunsuz sanayi ürünlerinin tespitini hızlandırırken, e-ticarete 'güven damgası' geldi. Damga, Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından denetime tabi tutulan sitelere veriliyor.


    Barış ŞİMŞEK

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Ürünlere üçlü denetim
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri