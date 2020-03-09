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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 11:14
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    • 09.03.2020 11:14
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    Kestel Yıldırım – Bursa Kestel Yıldırım TOKİ çekiliş sonuçları…

    Kestel Yıldırım için gözler toki.gov.tr adresinde. 9 Mart Pazartesi günü TOKİ tarafından Bursa’nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde yapılacak konutların çekilişi yapılacak. Kestel’de 250 konut, Yıldırım’da ise 150 konut inşa edilecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar ni araştıracak. Peki, Yıldırım kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? TOKİ Bursa Kestel Yıldırım çekiliş sonuçları haberimizde…

    TOKİ Bursa Kestel Yıldırım kura sonuçları isim listesi!

    TOKİ Bursa Kestel Yıldırım kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Başkan Erdoğan himayesinde başlatılan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ Bursa Kestel Yıldırım kura sonuçları isim listesi başvuru yapan aileler tarafından sorgulanıyor. 9 Mart'ta TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım ilçeleri için kura çekilişi yapılıyor. Çekilişin ardından hak sahipleri belirleniyor. Haberimizden TOKİ Bursa Kestel Yıldırım çekiliş sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesini sorgulayabilirsiniz.

    TOKİ BURSA KESTEL YILDIRIM KURA SONUÇLARI!

    Kura sonuçları isim listesi henüz yayınlanmadı. Sonuçlar yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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    Haberler Ekonomi TOKİ Bursa Kestel Yıldırım kura sonuçları isim listesi – Bursa Kestel Yıldırım TOKİ çekiliş sonuçları…
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