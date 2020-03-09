TOKİ Bursa Kestel Yıldırım kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Başkan Erdoğan himayesinde başlatılan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ Bursa Kestel Yıldırım kura sonuçları isim listesi başvuru yapan aileler tarafından sorgulanıyor. 9 Mart'ta TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım ilçeleri için kura çekilişi yapılıyor. Çekilişin ardından hak sahipleri belirleniyor. Haberimizden TOKİ Bursa Kestel Yıldırım çekiliş sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesini sorgulayabilirsiniz.

TOKİ BURSA KESTEL YILDIRIM KURA SONUÇLARI!

Kura sonuçları isim listesi henüz yayınlanmadı. Sonuçlar yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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