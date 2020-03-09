Vatandaşlara güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda bu ödemeler kapsamında Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Bu kapsamda 2019 yılında 1384 lira ödemeler bu sene aylık 1460 lira olarak ödeniyor. Devlet, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Buna göre evinde yüzde 50 engelli raporu olan yakınına bakan veya yaşlısına bakan kişilere aylık 1460 lira ödeme yapılıyor. Engelli raporu olan herkes devlet tarafından verilen bu desteklerden faydalanabiliyor.

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