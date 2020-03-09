Satış dünyası Summit’te buluştu

Ana medya sponsorluğunu SABAH'ın üstlendiği, Sales Network tarafından hayata geçirilen ve bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Summit, önde gelen şirketlerin satış profesyonellerini 4-5 Mart'ta DasDas Ataşehir'de bir araya getirdi. BoSA (Best of Sales Awards) kapsamında satış alanındaki en iyi uygulamalar ödüllendirildi.
Furkan KARA
Furkan KARA
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