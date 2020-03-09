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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 Gazete
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    Satış dünyası Summit’te buluştu

    Ana medya sponsorluğunu SABAH'ın üstlendiği, Sales Network tarafından hayata geçirilen ve bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Summit, önde gelen şirketlerin satış profesyonellerini 4-5 Mart'ta DasDas Ataşehir'de bir araya getirdi.

    Satış dünyası Summit’te buluştu
    Ana medya sponsorluğunu SABAH'ın üstlendiği, Sales Network tarafından hayata geçirilen ve bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Summit, önde gelen şirketlerin satış profesyonellerini 4-5 Mart'ta DasDas Ataşehir'de bir araya getirdi. BoSA (Best of Sales Awards) kapsamında satış alanındaki en iyi uygulamalar ödüllendirildi.


    Furkan KARA

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