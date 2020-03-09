Özel okullar fiyat tarifeleriyle yine gündemde! Yemek ücretleri velileri şaşırttı...

Özel okullar fiyat tarifeleriyle yine gündemde. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için şimdiden kayıtları almaya başlayan özel okullar, eğitim ücretlerinin yanı sıra yemek ücretleriyle de velileri zorlayacak. Çünkü, adeta lüks restoranlarla yarışa giren özel okullar, velilerin karşısına yıllık KDV dahil 8 bin 500 liraya varan yemek faturası çıkardı.
Öğrencilerin ortalama 180 gün okula gittiği hesabıyla, 1 öğrencinin günlük yemeğinin 47 lirayı bulduğu ortaya çıktı. Veliler, okulların gelirlerinde yemek ücretlerinin de önemli bir kalemi oluşturmaya başladığını dile getirerek, "Yemek ücretinde kâr hesabı olmamalı" yorumu yapıyor. Yemekten isteğe bağlı yararlanılabilse de pek seçeneklerinin olmadığını belirten veliler, "Çocuğumuz bütün gün ne yapacak?" diyor.
OKUL FİYATINA ENFLASYON SINIRI
Özel okul ücretlerine ilişkin kuralları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) belirliyor. MEB'in Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre; ara sınıflara, enflasyonun üzerine en fazla 5 puan ekleyerek zam yapılabiliyor. Bu da (Yİ-ÜFE+TÜFE)/2 +5 formülüne göre hesaplanıyor. Bu ay kayıt yenileyen için Şubat enflasyonu dikkate alınıyor. Şubat ayındaki 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 13.94, Yİ-ÜFE ise yüzde 14.18 artış gösterdi. Yani ara sınıflara yapılacak zam, yüzde 19.06'yı geçemeyecek.
Öğrencilerin ortalama 180 gün okula gittiği hesabıyla, 1 öğrencinin günlük yemeğinin 47 lirayı bulduğu ortaya çıktı. Veliler, okulların gelirlerinde yemek ücretlerinin de önemli bir kalemi oluşturmaya başladığını dile getirerek, "Yemek ücretinde kâr hesabı olmamalı" yorumu yapıyor. Yemekten isteğe bağlı yararlanılabilse de pek seçeneklerinin olmadığını belirten veliler, "Çocuğumuz bütün gün ne yapacak?" diyor.
OKUL FİYATINA ENFLASYON SINIRI
Özel okul ücretlerine ilişkin kuralları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) belirliyor. MEB'in Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre; ara sınıflara, enflasyonun üzerine en fazla 5 puan ekleyerek zam yapılabiliyor. Bu da (Yİ-ÜFE+TÜFE)/2 +5 formülüne göre hesaplanıyor. Bu ay kayıt yenileyen için Şubat enflasyonu dikkate alınıyor. Şubat ayındaki 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 13.94, Yİ-ÜFE ise yüzde 14.18 artış gösterdi. Yani ara sınıflara yapılacak zam, yüzde 19.06'yı geçemeyecek.
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