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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 Gazete
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    Özel okullar fiyat tarifeleriyle yine gündemde! Yemek ücretleri velileri şaşırttı...

    ın çoğu 2020- 2021 eğitim yılı için kayıtlara başladı. Okul yemeğindeki 8 bin 500 liraya varan fiyat ise velileri şaşırttı. Öğrencilerin ortalama 180 gün okula gittiği hesabıyla, 1 öğrencinin günlük yemeğinin 47 lirayı bulduğu ortaya çıktı.

    Özel fatura
    Özel okullar fiyat tarifeleriyle yine gündemde. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için şimdiden kayıtları almaya başlayan , eğitim ücretlerinin yanı sıra yemek ücretleriyle de velileri zorlayacak. Çünkü, adeta lüks restoranlarla yarışa giren özel okullar, velilerin karşısına yıllık dahil 8 bin 500 liraya varan yemek faturası çıkardı.



    Öğrencilerin ortalama 180 gün okula gittiği hesabıyla, 1 öğrencinin günlük yemeğinin 47 lirayı bulduğu ortaya çıktı. Veliler, okulların gelirlerinde yemek ücretlerinin de önemli bir kalemi oluşturmaya başladığını dile getirerek, "Yemek ücretinde kâr hesabı olmamalı" yorumu yapıyor. Yemekten isteğe bağlı yararlanılabilse de pek seçeneklerinin olmadığını belirten veliler, "Çocuğumuz bütün gün ne yapacak?" diyor.



    OKUL FİYATINA ENFLASYON SINIRI
    Özel okul ücretlerine ilişkin kuralları Milli Eğitim Bakanlığı () belirliyor. MEB'in Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre; ara sınıflara, un üzerine en fazla 5 puan ekleyerek yapılabiliyor. Bu da (Yİ-ÜFE+TÜFE)/2 +5 formülüne göre hesaplanıyor. Bu ay kayıt yenileyen için Şubat enflasyonu dikkate alınıyor. Şubat ayındaki 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 13.94, Yİ-ÜFE ise yüzde 14.18 artış gösterdi. Yani ara sınıflara yapılacak zam, yüzde 19.06'yı geçemeyecek.

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