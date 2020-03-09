Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında tartışmaya açılan konular bir araya getirildi ve onay mercine sunulması amacıyla torba yasa şeklinde TBMM'ye sunuldu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nca birçok konuda iyileştirme ve düzenlemeleri içeren torba yasa Meclis'ten geçti. Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor.

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