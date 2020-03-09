Ülkemizde farklı sektörlerde çalışan milyonlarca kişi AGİ tablosuna göre yeni ayda ne kadar ödeme alacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu yıl geçerli olacak asgari ücret zammı ve AGİ zam oranları tablosu Aralık ayının son günlerinde vatandaşlarla paylaşılmıştı. Mart ayının gelmesiyle beraber maaş gününü bekleyen milyonlarca kaç TL 'asgari geçim indirimi' ücreti alacağını öğrenmek istiyor. Peki, AGİ hesaplama tablosuna göre bekar, evli ve çocukluya kaç TL ödenir? İşte konu hakkında bilgiler... AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır.

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