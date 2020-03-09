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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 16:32
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    • 09.03.2020 16:35
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    Maaş anı yaklaşıyor! Hangi çalışana kaç para ödenecek?

    Şubat ayında yılın ilk maaşlarını alan milyonlarca kişi Mart ayı ile birlikte yeni maaşlarını alacak. Bu bağlamda hesaplama işlemi hakkında araştırmalara başlanmış durumda. Peki, Mart ayında hangi çalışana ne kadar AGİ ödenecek? İşte bekar, AGİ hesaplama işlemi detayları takvim.com.tr'de yer alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''2020 Yılı brüt 2943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak.'' demişti. AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir.

    Maaş zamanı yaklaşıyor! Hangi çalışana kaç para ödenecek?

    Ülkemizde farklı sektörlerde çalışan milyonlarca kişi AGİ tablosuna göre yeni ayda ne kadar ödeme alacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu yıl geçerli olacak asgari ücret zammı ve AGİ zam oranları tablosu Aralık ayının son günlerinde vatandaşlarla paylaşılmıştı. Mart ayının gelmesiyle beraber maaş gününü bekleyen milyonlarca kaç TL 'asgari geçim indirimi' ücreti alacağını öğrenmek istiyor. Peki, AGİ hesaplama tablosuna göre bekar, evli ve çocukluya kaç TL ödenir? İşte konu hakkında bilgiler... AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır.

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