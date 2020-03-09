Kapalıçarşı’nın metrekaresi 738 bin TL

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'da ortakların anlaşmazlığı sonucunda mahkemece açık artırmaya çıkarılacak 16 metrekarelik tamirci dükkanının açılış bedeliolarak belirlendi. Buna göre, işyerinin metrekaresi yaklaşık. Satış,'da İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Dükkan Kapalıçarşı'nın işlek noktalarında yer alıyor. Dükkanın 6 metrekarelik de asma katı bulunuyor.