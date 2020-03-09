Kapalıçarşı’nın metrekaresi 738 bin TL

İstanbul Kapalıçarşı'da ortakların anlaşmazlığı sonucunda mahkemece açık artırmaya çıkarılacak 16 metrekarelik tamirci dükkanının açılış bedeli 11 milyon 812 bin lira olarak belirlendi. Buna göre, işyerinin metrekaresi yaklaşık 738 bin lira. Satış, 8 Nisan'da İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Dükkan Kapalıçarşı'nın işlek noktalarında yer alıyor. Dükkanın 6 metrekarelik de asma katı bulunuyor.
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