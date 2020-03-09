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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 13:31
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    • 09.03.2020 13:31
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    Hesaplamak çok kolay! Emeklilik maaşınızı hemen öğrenin! Emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacaksınız?

    Emeklilik zamanı çalışanlar için oldukça önemlidir. Ayrıca emekli olduğunuzda ne kadar maaş alabileceğiz ise detaylı olarak arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Emekli olmaya hak kazanmış ya da yakın zaman içinde emekli olmaya hak kazanacak olan milyonlarca insan emekli maaşı ile ilgili detayları merak ediyor. Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim? Sorularına haberimiz içinden yanıt veriyoruz. emekli maaşı hesaplaması yapmak için https://uyg..gov.tr/AylikHesap/ bağlantı adresi kullanılmalı ve SSK web sitesi açılmalıdır. SSK internet sitesinde yer alan "Emekli Maaşı Hesaplama" robotunda istenen tüm bilgiler doldurulmalıdır.

    Emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacaksınız?

    Yıllarda bir işte çalışanlar emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda e-devlet üstünden maaş sorgulaması yapabilirsiniz. Emekli maaşı hesaplamasında, sigortalıların işe başlama tarihi ve ödedikleri prim gün sayıları değerlendirilmektedir. Sigorta başlangıç tarihlerine göre, emeklilik maaşının miktarında değişiklikler meydana gelir. Eski dönemde sigorta başlangıcı yapan kişiler, yeni dönemde sigorta başlangıcı yapan kişilerden daha fazla maaş almaktadır. Maaş hesaplamada Sosyal Güvenlik Kurumun bağlı olan sigorta kollarına dahil olarak çalışılan süre dikkate alınmaktadır.

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    Haberler Ekonomi Hesaplamak çok kolay! Emeklilik maaşınızı hemen öğrenin! Emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacaksınız?
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