9 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel hali araştırılıyor. Evde bakım parası Mart ayı için araştırılmaya başlandı. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım parası hangi illerde yattı? Şu ana kadar 2 ilde maaş yatırıldığına ilişkin liste belli oldu. Yatırılan iller arttıkça haberimizden öğrenebileceksiniz. İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi 9 Mart Pazartesi!