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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 12:47
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    • 09.03.2020 12:47
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    yatan iller listesi 9 Mart Pazartesi! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

    yatan iller listesi sorgulanıyor. 9 Mart evde bakım hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşları, bu yıl da düzenli olarak engelli ve yaşlı yakınlarına ödeniyor. Evlerinde evde bakıma ihtiyaç duyan biri yaşayan, başvuru yapan ve şartları yerine getiren aile yakınları evde bakım maaşı alabiliyor. Maaşın şu ana kadar 2 ilde yatırıldığı açıklandı. Peki, 9 Mart listesi açıklandı mı? İşte detaylar…

    Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi!

    9 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel hali araştırılıyor. Evde bakım parası Mart ayı için araştırılmaya başlandı. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım parası hangi illerde yattı? Şu ana kadar 2 ilde maaş yatırıldığına ilişkin liste belli oldu. Yatırılan iller arttıkça haberimizden öğrenebileceksiniz. İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi 9 Mart Pazartesi!

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    Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller listesi 9 Mart Pazartesi! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
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