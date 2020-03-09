Devremülk vurgunu Meclis gündeminde

Devremülk dolandırıcılarının ağına düşen mağdurlar Meclis'te çözüm arıyor. Mağduriyetlerin giderek artması üzerine Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon, devremülk mağdurlarını dinledi. Termal Mağdurları Platformu temsilcisi Süleyman Polat, "Tahminen 650-700 bin kişi, aileleri ile birlikte 2 milyona yaklaşan mağdur olduğu görülüyor" dedi.
EVRİN GÜVENDİK
EVRİN GÜVENDİK
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