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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 Gazete
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    Devremülk vurgunu gündeminde

    Devremülk dolandırıcılarının ağına düşen mağdurlar 'te çözüm arıyor. Mağduriyetlerin giderek artması üzerine bünyesinde kurulan alt komisyon, devremülk mağdurlarını dinledi.

    Devremülk vurgunu Meclis gündeminde
    Devremülk dolandırıcılarının ağına düşen mağdurlar 'te çözüm arıyor. Mağduriyetlerin giderek artması üzerine bünyesinde kurulan alt komisyon, devremülk mağdurlarını dinledi. Termal Mağdurları Platformu temsilcisi Süleyman Polat, "Tahminen 650-700 bin kişi, aileleri ile birlikte 2 milyona yaklaşan mağdur olduğu görülüyor" dedi.

    EVRİN GÜVENDİK

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