Çağla badem 50 TL’den satışa çıktı

Muğla'nın Datça ilçesindeki badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı. Üretici Ayhan Mehmet Karayurt, bu yıl ağaçların geç meyve verdiğini, ilk ürünün kilogramını 50 liradan satışa sunduklarını kaydetti.
Muğla'nın Datça ilçesindeki badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı. Üretici Ayhan MehmetKarayurt, bu yıl ağaçların geç meyve verdiğini, ilk ürünün kilogramını 50liradan satışa sunduklarını kaydetti.
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