Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Çağla badem 50 TL’den satışa çıktı

    'nın Datça ilçesindeki badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı. Üretici Ayhan Mehmet Karayurt, bu yıl ağaçların geç meyve verdiğini, ilk ürünün kilogramını 50 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

    Çağla badem 50 TL’den satışa çıktı
    Muğla'nın Datça ilçesindeki badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı. Üretici Ayhan Mehmet Karayurt, bu yıl ağaçların geç meyve verdiğini, ilk ürünün kilogramını 50 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Çağla badem 50 TL’den satışa çıktı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri