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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 17:25
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    • 09.03.2020 17:25
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    Aylık 1.460 lira ödeme müjdesi geldi! ile öğrenin hesabınıza yatsın!

    Vatandaşlara güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda bu ödemeler kapsamında Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm zamlandı. Bu kapsamda 2019 yılında 1384 lira ödemeler bu sene olarak ödeniyor. Devlet, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Buna göre evinde yüzde 50 engelli raporu olan yakınına bakan veya yaşlısına bakan kişilere aylık 1460 lira ödeme yapılıyor. Engelli raporu olan herkes devlet tarafından verilen bu desteklerden faydalanabiliyor.

    SMS ile hemen öğrenebilirsiniz! Aylık 1.460 lira ödeme!

    Devlet tarafından vatandaşları farklı destekler veriliyor. Bu destekler kapsamında aylık 1460 lira ödeme yapılıyor. Ayrıca bu ödeme için SMS ile sorgulama yapabilirsiniz. Konu ile ilgili olarak kontrol muayenesi ile sevk edildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında engellilik oranı; %40'ın altında belirlenenler ile %40'ın üstünde belirlenmiş olmakla birlikte, engellilik derecesi tahsis talep tarihi itibarıyla aylığa hak kazanma şartına esas engellilik derecesinin altına düşenlerin raporları Merkez Sağlık Kuruluna gönderiliyor. Burada kurul tarafından belirlenecek olan dereceye göre aylık bağlama işlemi yapılacaktır.

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    Haberler Ekonomi Aylık 1.460 lira ödeme müjdesi geldi! SMS ile öğrenin hesabınıza yatsın!
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