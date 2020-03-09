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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 Gazete
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    Anneye ayda 2.870 TL

    İşbaşı programlarına ya da meslek kurslarına katılan annelere çifte destek var. Hem günlük 95 lira ödeme hem de aylık 400 lira bakım parası veriliyor.

    Anneye ayda 2.870 TL
    Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde imalat sektöründe işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 95 lira veriliyor. İmalat sektörüne ilişkin kurs ve programlara katılan annelere, çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira bakım desteği de sunuluyor.

    SAĞLIK PRİMİ DE VAR
    Anneler işbaşı eğitim programlarına katılarak aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 470 lira harçlık, 400 lira bakım desteği alabiliyor. İşbaşı programları; imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Meslek eğitim kursları ise en çok 160 gün sürüyor. Annelerin sağlık prim giderleri de karşılanıyor.

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