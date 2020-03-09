Anneye ayda 2.870 TL

sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor.kapsamındaarasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde imalat sektöründe işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlükveriliyor. İmalat sektörüne ilişkin kurs ve programlara katılan annelere, çocuğuarasındaysa ayrıca aylıkbakım desteği de sunuluyor.Anneler işbaşı eğitim programlarına katılarak aylık (26 gün üzerinden)harçlık,bakım desteği alabiliyor. İşbaşı programları; imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazlaolarak uygulanıyor. Meslek eğitim kursları ise en çoksürüyor. Annelerin sağlık prim giderleri de karşılanıyor.