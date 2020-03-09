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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 17:11
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    • 09.03.2020 17:11
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    4D'li taşeron ve kamu işçisine yaklaşık 1000 TL verilecek!

    4D'li Taşeron işçi ve kamu işçisine yaklaşık olarak 1000 lira ödeme yapılacak. Her sene taşeron işçilere ilave tediye ödemesi yapılıyor. 13'er günlükten 4 taksit şeklinde işçilere toplamda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. İkramiyeler , işçilere bir nebze de olsa ilaç gibi geliyor. 2020 yılı (Oruç ayı) günü başlayacak. Ayrıca devlet kurumlarında çalışan taşeron işçilerin 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesinden beklentileri oldukça fazla KHK ile kadroya alınma sürecinin sonunda uzun bir süre mali ve sosyal haklar kapsamında düzenleme alamayan taşeron işçiler bu süreçte yaşadıkları tüm mağduriyetler ile ilgili düzenleme bekliyorlar.

    4D'li taşeron işçi ve kamu işçisine yaklaşık 1000 TL verilecek!

    Taşeron işçilerin alacakları maaş, ücret ve tediyeler her zaman gündemde kalmaya devam ediyor. Yaklaşık 1000 tl ikramiye alacakları belli oldu. 23 Mayıs günü Ramazan Bayramı Arefesi olacak. İşçilere ilave tediye ödemesi ise 22 Mayıs 2020 Cuma günü Ramazan Bayramı'ndan iki gün önce ödenecek. Ayrıca taşeron işçilerin sosyal haklar düzenlemesi kapsamında en merak ettikleri konu başlıkları arasında tayin hakkı geliyor. Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışması olup olmadığını araştıran vatandaşlar için konuya dair son gelişmeleri ve bu alanda yürütülebilecek çözüm önerilerini haberimizde ele aldık.

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