Taşeron işçilerin alacakları maaş, ücret ve tediyeler her zaman gündemde kalmaya devam ediyor. Yaklaşık 1000 tl ikramiye alacakları belli oldu. 23 Mayıs günü Ramazan Bayramı Arefesi olacak. İşçilere ilave tediye ödemesi ise 22 Mayıs 2020 Cuma günü Ramazan Bayramı'ndan iki gün önce ödenecek. Ayrıca taşeron işçilerin sosyal haklar düzenlemesi kapsamında en merak ettikleri konu başlıkları arasında tayin hakkı geliyor. Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışması olup olmadığını araştıran vatandaşlar için konuya dair son gelişmeleri ve bu alanda yürütülebilecek çözüm önerilerini haberimizde ele aldık.

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